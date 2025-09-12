Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w Hadera - Guivat Olga
Strategicznie zlokalizowany w pobliżu plaży, projekt ten łączy innowacje, komfort i samopoczucie.
Dzięki nowoczesnej i zrównoważonej architekturze oferuje unikalne i wyrafinowane środowisko życia.
Składa się z dwóch budynków o nowoczesnym wzornictwie, wyróżnia się:
Luksusowa hala wejściowa o podwójnej wysokości
Wyłączny salon
Sklepy u stóp budynku
Wyposażona siłownia
Centrum handlowe w pobliżu
Główne aktywa:
Idealna lokalizacja w pobliżu morza
Dostawa przewidziana na październik 2028 r.
Atrakcyjne warunki wstępne: 20 / 80 płatności i preferencyjne stawki
Rzadka okazja do życia lub inwestowania w sercu Hadery, w dzielnicy Guivat Olga.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Edukacja
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.