Dzielnica mieszkaniowa Semi detached house in ramat denya neighborhood

Nieruchomość, o której mowa, to dobrze utrzymany dom częściowo oddzielony położony na cichej i prywatnej ulicy w pobliżu Ramat Danya, położony w południowo-zachodniej części Jerozolimy, w pobliżu Malcha Mall. Obszar ten leży strategicznie między dzielnicami Beit Vegan, Kiryat HaYovel i Ramat Sharet, na wysokości 770 metrów nad poziomem morza. Według wniosku z 2024 r. indeks Madlan określił Ramat Denya jako najlepszą dzielnicę w Jerozolimie. Obszar ten wyróżnia się wysokowartościowymi standardami budowlanymi i doskonałą infrastrukturą mieszkaniową, co czyni go słodkim miejscem dla mieszkańców, którzy widzą zarówno bezpieczeństwo, jak i jakość życia. Szczegóły kluczowe: - Rozmiar wnętrza: 240 m2 (poziomy pieca krzyżowego) - Powierzchnia zewnętrzna: 150 m2 (w tym 40 m2 taras, dodatkowy 30 m2 taras na dachu i 80 m2 dziedziniec) - Sypialnie: 5 (w tym przestronny en- suite z chodnikiem w szafie i łazienką) - Badanie - Oddzielna sala użytkowa - Pełne łazienki: 3 - Kuchnia wykonana na zamówienie, wyposażona w piekarnik, sklep i zmywarkę do ryb - Niestandardowe stolarskie biura ścienne w każdym pokoju - Ogrzewanie podłogowe - Klimatyzacja na każdym piętrze - Przechowywanie: 2 - Dwa zadaszone miejsca parkingowe - Z magazynem i szeregiem funkcji high-end, ta nieruchomość reprezentuje rzadką szansę nabycia domu premium w miejscu premium. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.