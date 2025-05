Dzielnica mieszkaniowa magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande

Zapraszamy do tego uroczego mieszkania, całkowicie odnowione z opieki i elegancji, idealne dla rodziny szuka spokojnego i ciepłego środowiska życia. Położony na 1 piętrze starego i niskiego budynku, z kilku wejść, ta nieruchomość oferuje zarówno charakter i nowoczesność. Powierzchnia: 83 m2, doskonale ułożone, aby zoptymalizować przestrzeń i jasność. Przestrzeń życia: Duży gościnny pobyt, kąpany w naturalnym świetle dzięki jego trzech wystawach (północ, wschód, południe), z otwartą kuchnią, idealny do gotowania i dzielenia się z rodziną. Na zewnątrz: Piękny taras Soccah o powierzchni 8 m2, dostępny bezpośrednio z salonu, idealny do letnich wieczorów lub imprez otwartych. Pokoje: Trzy przestronne pokoje, w tym komfortowy apartament, każdy wyposażony w built- w szafie dla optymalnego przechowywania. Łazienka: Nowoczesny i jasny, z wanną na relaksujące chwile. Komfort: Centralna klimatyzacja dla sezonowego samopoczucia i ogrzewania podłogowego dla optymalnego komfortu w zimie. Środowisko: Położony w cichej ulicy, w pobliżu supermarketu na codzienne zakupy i synagoga. Miejsce łączy w sobie praktyczność i spokój. Dodatkowe korzyści: Dwie jednostki wynajmu z niezależnym wejściem, idealne dla rodziny, przyjaciół lub elastyczne wykorzystanie zgodnie z potrzebami. To coś więcej niż mieszkanie, prawdziwy dom, w którym poczujesz się jak w domu. Odwiedź mnie i daj się uwieść!