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Dom wolnostojący na sprzedaż w Netanya, Izrael

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Netanya, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 129 m²
Domek z potencjałem na sprzedaż na północy Netanya - Moshe Shapira Street Szukasz przestron…
$931,950
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