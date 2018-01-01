  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Luxury oceanfront residence with a private beach and a spa center, Sanur, Bali, Indonesia

Luxury oceanfront residence with a private beach and a spa center, Sanur, Bali, Indonesia

Denpasar, Indonezja
od
€467,592
;
17
Zostawić wniosek
Opis Opis
Opcje Opcje
Mieszkania Mieszkania
Adres Adres
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
Wiadomości Wiadomości

O kompleksie

Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na ocean i wulkan Agung. Na parterze znajduje się prywatny basen, a na wszystkich innych piętrach apartamenty dysponują jacuzzi na balkonie.

Rezydencja oferuje centrum spa, studio jogi, białą piaszczystą plażę 60 metrów i klub plażowy, kawiarnię i restaurację, centrum fitness, coworking. Doskonała plaża do pływania, ponieważ jest zamknięta rafami z fal, najdłuższą promenadą na Bali, wzdłuż której można spacerować lub jeździć na rowerze. Ponadto znajduje się port dla łodzi motorowych i molo dla jachtów.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się w pobliżu przystani, w odległości spaceru od kawiarni i restauracji.

  • Duży supermarket - 2 minuty
  • Lotnisko - 20 minut
  • Międzynarodowe przedszkole - 10 minut
  • Szkoła międzynarodowa - 3 minuty
  • Butiki i spa - 30 metrów
  • Duże centrum medyczne - 3 minuty jazdy samochodem
  • Rynek - 5 minut
Lokalizacja nowego budynku
Denpasar, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} EUR
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} EUR
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Furnished townhouses with swimming pools at 300 meters from the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€320,896
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of premium townhouses with swimming pools, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Denpasar, Indonezja
od
€174,201
Zespół mieszkaniowy Exclusive complex of townhouses near Berawa Beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€293,391
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Canggu, Indonezja
od
€321,493
Apart - hotel Atrium Lombok
Sengkol, Indonezja
od
€81,225
Państwo przegląda
Luxury oceanfront residence with a private beach and a spa center, Sanur, Bali, Indonesia
Denpasar, Indonezja
od
€467,592
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte.
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
€123,774
Agencja: TRANIO
Kompleks mieszkaniowy pierwszej klasy oferuje wybór studiów, apartamentów z 1 i 2 sypialniami, willi z 2-5 sypialniami. Infrastruktura kompleksu: Bieganie po kompleksie Сo-working Teren sportowy Plac zabaw Strefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże) Restauracja Duży basen Obszar jogi Mini kino Parking Okres budowy kompleksu wynosi 20 miesięcy. Forma własności: dzierżawa na 25 lat + przedłużenie na 20 lat. Zalety Dostępna rata: 50% zaliczki + 50% na okres do 1 roku Średnia wydajność - 15% Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mieszkańcy mają dostęp do wielu restauracji z kuchnią europejską i azjatycką, kawiarni i barów, sklepów, studiów jogi i gabinetów masażu w odległości spaceru. Do plaży można dotrzeć w 12-15 minut.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Canggu, Indonezja
od
€151,561
Poddaj się: 2024
Agencja: Baliray
Deweloper: Franz
Apartamenty 2 podłogi 1 sypialnia Basen Pokój szafy Powierzchnia: Apartament - 60 m ² Cena: 165 000 $ (2 750 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie: 130 $ Ładowanie - 75 % Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu - 97,5 $ Przychody rocznie z uwzględnieniem załadunku obiektu - 35 588 $ Zysk uwzględniający wydatki i podatki rocznie - 24 270,3 $ (16,5%) Zwrot - 6 lat Wydatki i podatki od sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników. Całkowite wydatki i podatki: Opłata notarialna 1% (udziały z kupującym 50/50) Podatek od sprzedaży przedmiotu 11% (udziały z kupującym 50/50) Podatek dochodowy dla rezydenta Indonezji (10%) Podatek dochodowy dla nierezydenta Indonezji (20%) Warunki własności nieruchomości: Koniec budowy: 2024 r Rodzaj własności gruntów i nieruchomości - dzierżawa 25 lat + przedłużenie
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Canggu, Indonezja
od
€191,977
Poddaj się: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * отели, топ заведения с развлекатель. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спот. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс из 53 юнитов под инвестиции, общей площадью 4 520 м2: 1-спальные smart-виллы - 8 шт - 245 тыс. $ 76 кв.м 2-спальные smart-виллы - 8 шт - 385 тыс. $ 130 кв.м 1-спальные апартаменты - 18 шт - 195 тыс. $ 80 кв.м 1-спальные rooftop-апартаменты - 6 шт - 320 тыс. $ 170 кв.м 2-спальные апартаменты - 3 шт - 325 тыс. $ 143 кв.м 2-спальные rooftop-апартаменты - 1 шт - 700 тыс. $ 283 кв.м таунхаусы - 9 шт - 225 тыс. $ 76 кв.м А также: rooftop-зона с бассейном и баром, кальянная и ресторан, коворкинг-зона и офисы, спортзал, премиальный игровой клуб с компьютерами и PS паркинг для автомобилей и мотобайков, подземный паркинг, система "умный дом" во всех юнитах. 5 минут езды до лучших пляжных клубов Бали 5 минут езды до строящегося крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Canggu 500 метров до Montessori School Bali 40 минут до международного аэропорта Рядом с комплексом располагается 3 ТОПОВЫХ серф спота Топовые заведения в 3-5 минутах езды: COMO, La briza, Old man's, Lavela, Lawn, Finns, Café del Mar, Potato Head, Shi Shi и десятки других модных заве. Удобства рядом: ▪️ Супермаркет -50 метров  ⁇ ️ Банкомат – 50 метров ▪️ Медицинский центр – 1,5 минуты ⁇ ️ Детский садик – 2 минуты ▪️ Интернациональная школа – 3 минуты ⁇ ️ Торговый центр – 3 минуты    
Realting.com
Udać się