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Mieszkania na sprzedaż w Keszthely, Węgry

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Keszthely, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Keszthely, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/3
W samym sercu Keszthely, zaledwie kilka kroków od jeziora Balaton, dwupoziomowy apartament z…
$193,647
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