Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Trujillo
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Trujillo, Honduras

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Trujillo, Honduras
Dom 3 pokoi
Trujillo, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 2
Casa de Alta jest nowo malowane 3 sypialnia, 3 łazienka, 2 piętrowy dom wyposażony w w pełni…
$185,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Trujillo, Honduras

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się