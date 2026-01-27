Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Mieszkania
  4. Condo
  5. Widok na morze

Condo nad morzem na sprzedaż w Honduras

Bay Islands
102
Roatan
92
Coxen Hole
13
Jose Santos Guardiola
10
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
Mieszkanie Executive żyje w najlepszym stanie! Ten pięknie urządzony 2-sypialnia, 2-wanna A…
$575,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 7 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękne mieszkanie przy plaży studio, które śpi 4 osób w Parrot Tree Plantation! W pełni umeb…
$149,000
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 3
Oceanfront Raj czeka Odkryj wymarzony dom wyspiarski z tą oszałamiającą 2 / 3 sypialnią, 2-…
$529,000
Sky ApartmentsSky Apartments
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$195,000
Dom 6 pokojów w Roatan, Honduras
Dom 6 pokojów
Roatan, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 803 m²
Liczba kondygnacji 2
Paradise Point, Oceanfront Estate z Guest Villas. Rzadka okazja, aby posiadać oceanfront pos…
$2,75M
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$185,000
Moa 7aMoa 7a
Dom 4 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 4 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 4 BR / 3.5 Dom wakacyjny BA z spektakularnymi widokami, dowiódł historii produkcji. Zaba…
$599,000
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 17
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 1 087 m²
Liczba kondygnacji 3
Doświadcz wzniesionych Karaibów mieszkających w Buena Vista, architektonicznie zaprojektowan…
$5,80M
Dom 4 pokoi w West End, Honduras
Dom 4 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan # 1 wynajęty dom społeczności i rzadkiej luksusowej opcji nabrzeża w West End jest ob…
Cena na żądanie
Vienna PropertyVienna Property
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Studio Arriba to świetne zakwaterowanie dla dwóch par lub małej rodziny. Studio jest otwarty…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swój wymarzony dom w tej wspaniałej nowoczesnej rezydencji, oferując ekspansywne 3000…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Nie przegap okazji, aby zabezpieczyć ostatnią dostępną jednostkę w tym południe-po rozwoju! …
Cena na żądanie
