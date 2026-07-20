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DC Constructions

54 Kapodistriou Ave., 151 23 Marousi
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
1992
Na platformie
Na platformie
3 lata 9 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Strona internetowa
Strona internetowa
ddcode.co.uk
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O deweloperze

Firma budowlana, w której realizujemy twoje architektoniczne marzenia.
Jako wiodąca i innowacyjna firma w branży budowlanej szczycimy się dostarczaniem wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań naszym cennym klientom.

Z pasjonującym zespołem wykwalifikowanych profesjonalistów i technologii cięcia-edge, specjalizujemy się w tworzeniu ikonicznych struktur, które redefiniują skyliny i społeczności.

Usługi

Od kompleksów mieszkaniowych po pomieszczenia handlowe, projekty infrastrukturalne i usługi w zakresie nieruchomości - nasze zaangażowanie na rzecz jakości, bezpieczeństwa i terminowości zapewnia, że każdy projekt i transakcja, którą podejmujemy, jest realizowany z najwyższą precyzją i doskonałością.

Zbudujmy razem lepszą przyszłość.

Nasi partnerzy
1 agent
Polecamy
Nowe budynki (1)
Nasi agenci w Emiraty Arabskie
Evgenios G Dimitriadis
Evgenios G Dimitriadis
Inni programiści
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Emiraty Arabskie, Dubaj
Rok założenia firmy 2014
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 10
AYS Developments Limited jest wiodącą firmą deweloperską o sprawdzonej wiedzy w zakresie nieruchomości i nieruchomości związanych ze stylem życia. Dzięki znaczącej obecności na kilku kluczowych rynkach światowych mamy portfel wyjątkowych nieruchomości w Rosji i Finlandii. Naszą misją w Zjedn…
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