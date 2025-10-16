Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Kolonia
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Kolonia, Niemcy

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Kolonia, Niemcy
Willa
Kolonia, Niemcy
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
$2,16M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kolonia, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się