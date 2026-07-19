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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Viljandi vald, Estonia

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1 obiekt total found
Dom w Viljandi vald, Estonia
Dom
Viljandi vald, Estonia
$295,787
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Viljandi vald, Estonia

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