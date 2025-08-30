Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Estonia
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Estonia

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tallinn, Estonia
Mieszkanie 3 pokoi
Tallinn, Estonia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/5
Apartament jest dostępny od razu, zadzwoń do mnie i przyjdź go zobaczyć! W pełni umeblowane…
$932
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
