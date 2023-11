Tallinn, Estonia

od €245,000

Poddaj się: 2023

Kalevi Panorama to nowoczesna integralność architektoniczna. Trzy budynki z niesamowitymi widokami na cały Tallin. Luksusowy wygląd, gustownie urządzone pokoje i wysokiej jakości wnętrze są osadzone w sercu projektu. Kalevi Panorama znajduje się w szybko rozwijającym się regionie Juhkentali i jest jednym z najbardziej znanych nowych budynków w centrum Tallina. Główne atuty « Kalev Panorama » to najlepsze widoki na miasto, udogodnienia oferowane przez rozwiązania « Smart Home », a także wyjątkowa lokalizacja domów – znajdują się w zieleni i ciszy, ale jednocześnie pozostaje rzut kamieniem od miejskiego zgiełku. ✔ Kalev Panorama jest zbudowany z monolitycznego betonu, systemu belek i płyt. Ściany oddzielające mieszkania wykonane są z połączonych wielowarstwowych bloków świetlnych i dźwiękoszczelne. Ściany zewnętrzne wykonane są z energooszczędnych lekkich elementów, dzielących podłogi i dachu z monolitycznego betonu; dach jest częściowo zielony, pokryty rolką. Budynki odpowiadają klasie efektywności energetycznej B. ✔ Budynki charakteryzują się wysokimi właściwościami dźwiękoszczelnymi i wysoką pojemnością cieplną, profilem aluminiowym z 3-krotnym oszkleniem i oknami obrotowymi. Ogrodzenia balkonowe i loggia wykonane są z hartowanego szkła pełnego. Wysokość sufitów w pomieszczeniu wynosi 2,70 m. Wszystkie miejsca parkingowe znajdują się na strzeżonym parkingu podziemnym, a każdy apartament ma własną spiżarnię ( na -1 i -2 piętrach ). Cena sprzedaży mieszkań jest podana bez uwzględnienia kosztu spiżarni i miejsca parkingowego. ✔ Nowoczesny system « Smart Home » jest zainstalowany w budynku mieszkalnym, co pozwala kontrolować koszty mieszkania i zarządzać nimi w czasie rzeczywistym. W mieszkaniach od strony południowej zainstalowano już system klimatyzacji. ✔ Podłogi w mieszkaniu pokryte są naturalną dębową podłogą, co sprawia, że dom jest ciepły i przytulny. Pokoje wyposażone są w centralne ogrzewanie z ogrzewaniem podłogowym.