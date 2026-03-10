Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy studiów w Siem Reap, Kambodża

Kawalerka 1 pokój w Krous, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Krous, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1
Położony w samym centrum miasta Siem Reap, a zaledwie 10 minut spacerem do obszaru ulicy Pub…
$350
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2
Ten stylowy apartament studyjny, położony w tętniącym życiem sercu miasta, oferuje doskonałą…
$200
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj miejskie życie w najlepszym z tego eleganckiego mieszkania w centrum miasta. Ciesz si…
$200
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Czyste i wygodne studio w dobrej lokalizacji Wat Bo Village. W odległości spaceru od rynków,…
$200
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Z w pełni umeblowane studio apartament na Rose Apple Square, oferując mieszankę luksusu i wy…
$400
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2
To stylowe 32 m2 studio apartament do wynajęcia znajduje się w prestiżowym Rose Apple Square…
$450
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Krous, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Krous, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj wygodę i komfort w tym stylowym studio apartamencie do wynajęcia. Idealne dla osób in…
$200
za miesiąc
Kawalerka w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka
Siem Reap, Kambodża
Odkryj miejskie życie w najlepszym z tego eleganckiego mieszkania w centrum miasta. Ciesz si…
$200
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Krous, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Krous, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten nowo wybudowany apartament znajduje się w nowoczesnym budynku na cichej ulicy w dzielnic…
$320
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3
Rose Apple Square to nowoczesny kompleks mieszkalny w samym sercu Siem Reap, oferujący apart…
$400
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2
Położony w samym centrum miasta Siem Reap, a zaledwie 10 minut spacerem do obszaru ulicy Pub…
$350
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4
Rose Apple Square, który podaje nazwę projektu, znajduje się na Rose Apple Road w samym serc…
$500
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Stylowy apartament w tętniącej życiem gminie Svay Dangkum w Siem Reap City. Ta nowoczesna je…
$250
za miesiąc
