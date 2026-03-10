Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Siem Reap Municipality, Kambodża

Siem Reap
157
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Jeśli szukasz luksusowej drewnianej willi do wynajęcia w Siem Reap, znajdziesz te właściwośc…
$800
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Pięknie zaprojektowana willa jest dostępna do wynajęcia w bezpiecznym borey znajduje się po …
$650
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Doświadcz luksusu mieszkającego w tej nowoczesnej, prywatnej willi, dostępnej do wynajęcia w…
$1,200
za miesiąc
Willa 8 pokojów w Krous, Kambodża
Willa 8 pokojów
Krous, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 018 m²
Ta przestronna willa z 8 sypialniami do wynajęcia w Svay Dangkum obszarze Siem Reap jest ide…
$2,100
za miesiąc
Dom 6 pokojów w Siem Reap, Kambodża
Dom 6 pokojów
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Piętro 2
Ten przestronny 6-pokojowy dom do wynajęcia w Sla Kram, Siem Reap, jest idealny zarówno do ż…
$450
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Krous, Kambodża
Dom 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 502 m²
Piętro 1
Wejdź do doskonałego domu z przestronnym 3-pokojowym domem do wynajęcia w Siem Reap. Ta zapr…
$400
za miesiąc
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Odkryj tę piękną willę z dwoma sypialniami z prywatnym basenem, do wynajęcia w spokojnej dzi…
$1,500
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Ta piękna willa posiada 3 sypialnie i 3 łazienki, idealne dla małej rodziny lub grupy. Jest …
$1,250
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 886 m²
Piętro 2
Ta willa z trzema sypialniami do wynajęcia w Siem Reap to świetne miejsce na relaks i luksus…
$1,600
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Piętro 1
Ta 4-pokojowa willa do wynajęcia w Svay Dangkum oferuje doskonałą mieszankę komfortu i wszec…
$600
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 467 m²
Piętro 2
Ta 4-pokojowa willa do wynajęcia w Svay Dangkum, Siem Reap, jest doskonałym wyborem dla biur…
$480
za miesiąc
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 317 m²
Piętro 1
Odkryj tę wyjątkową hybrydową willę Khmer- European, oferującą połączenie tradycyjnego uroku…
$850
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny jasny 3 Sypialnia, 4 Łazienka oddzielony dom, znajduje się w Sra Nage, Siem R…
$650
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 1
Zapraszamy do sanktuarium nowoczesnego luksusu i spokoju w sercu Siem Reap City. Ta olśniewa…
$1,400
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Prywatna willa z 3 sypialniami znajduje się w gminie Svay Dankum, w pobliżu rynku Krolanh. T…
$700
za miesiąc
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Ta piękna prywatna willa znajduje się w spokojnej okolicy gminy Svay Dankum, Siem Reap City.…
$1,300
za miesiąc
Dom 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Dom 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten uroczy drewniany dom z 1 sypialnią na Ring Road 01 w Siem Reap oferuje unikalną mieszank…
$300
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten przytulny 2-pokojowy dom do wynajęcia w Sali Kamraeuk obszarze Siem Reap jest dogodnie p…
$380
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 3
Zobacz ten piękny 4-pokojowy dom link do wynajęcia w Sali Kamreuk obszarze Siem Reap! Dom je…
$650
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Opis Ten uroczy dom z 2 sypialniami jest dostępny do wynajęcia w Siem Reap. W pełni umeblowa…
$350
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 208 m²
Piętro 2
Ten 4-pokojowy dom do wynajęcia w Siem Reap, położony w cichej dzielnicy Svay Dangkum, jest …
$450
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Odkryj doskonałą mieszankę przystępności cenowej i komfortu z tym Link House dostępne do wyn…
$450
za miesiąc
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Dostępny do wynajęcia w Sla Kram obszarze jest oszałamiająca willa z dwoma sypialniami, któr…
$1,000
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Piętro 3
Ten piękny 6-pokojowy willa do wynajęcia w Svay Dangkum, położony w pobliżu Derm Kralanh Mar…
$800
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Krous, Kambodża
Dom 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ciesz się łatwym życiem w tym w pełni umeblowany 2-pokojowy dom link do wynajęcia w Borey Pr…
$350
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 415 m²
Nowoczesna willa z basenem do wynajęcia - Svay Dangkum, Siem Reap. Doświadczenie luksusowe t…
$3,500
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Wejdź do tego zapraszajacego 3-pokojowego domu, tylko szybki 7-minutowy jacuzzi z tętniącej …
$500
za miesiąc
Willa 2 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
W spokojnej oazie w gminie Svay Dankum w Siem Reap City. Ta znakomita willa z dwoma sypialni…
$1,300
za miesiąc
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Drewniana willa z prywatnym basenem do wynajęcia w gminie Svay Dankum, Siem Reap City Escape…
$1,200
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Dom 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 502 m²
Piętro 3
Odkryj ciekawy drewniany dom do wynajęcia w Siem Reap, Kambodża, mieszając tradycyjny urok z…
$650
za miesiąc
