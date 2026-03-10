Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Siem Reap Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Condo

Wynajem długoterminowy kondominium w Siem Reap Municipality, Kambodża

Siem Reap
158
Condo Usuwać
Wyczyść
158 obiektów total found
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Niezależnie od tego, czy odwiedzasz Siem Reap na krótki pobyt, czy szukasz dłuższego wynajmu…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament dwupokojowy do wynajęcia na Ta Phul Road w Svay Dangkum, Siem Reap, je…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Szukasz wygodnego i stylowego miejsca, aby nazwać dom w Siem Reap? Ten piękny apartament z d…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
Ten 1-pokojowy apartament do wynajęcia znajduje się na Riverside Road w Siem Reap, w obszarz…
$375
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jest to wielkie 52 m2 z salonem plus 1 sypialnia, szafy, WC, jasne, basen, gotowy do przepro…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1
Odkryj ten stylowy, w pełni umeblowany apartament studyjny do wynajęcia na Rose Apple Square…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten dwupokojowy apartament z basenem w Sala Kamreuk, Siem Reap! Idealny dla małych rodzin lu…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
To w pełni umeblowane Jeden apartament sypialny jest zaprojektowany i urządzony we współczes…
$320
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
Ten apartament o powierzchni 50 m2 jest wyróżniony niesamowitym widokiem, a przestrzeń życio…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten nowoczesny apartament 2-pokojowy do wynajęcia w Siem Reap oferuje idealne połączenie wyg…
$270
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4
Rose Apple Square, który podaje nazwę projektu, znajduje się na Rose Apple Road w samym serc…
$1,350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten piękny apartament z 1 sypialnią do wynajęcia w okolicy Wat Bo! Ten przytulny przestrzeń …
$300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Odkryj cechę współczesnego życia w samym sercu Siem Reap, Kambodża, z tym wyśmienitym 1-poko…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten przestronny i nowoczesny apartament z dwoma sypialniami oferuje doskonałą mieszankę komf…
$410
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj komfortowy i nowoczesny apartament z 1 sypialnią z basenem do wynajęcia w Siem Reap. …
$430
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Apartament do wynajęcia Położony w Sali Kamraeuk Gmina Blisko do National Road 6A i spędzani…
$300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten (01) apartament z sypialnią oferuje nowoczesny design i odświeżający basen. Ciesz się ko…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten stylowy 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuje mieszankę komfortu i wygody, idealne …
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
idealny apartament 1-Sypialnia do wynajęcia w tętniącej życiem Svay Dangkum obszarze Siem Re…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten w pełni umeblowany apartament 2BR / 2BA oferuje 110m2 komfortu i stylu, zwrócony na półn…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4
Ten 65 m2 apartament jest podkreślony przez niesamowity widok i przestrzeń życiowa jest bard…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny i nowoczesny apartament z 1 sypialnią, położony w bardzo sought- after Sala …
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten dwupokojowy apartament do wynajęcia w Wat Bo obszarze, Sala Kamreuk Gmina, Siem Reap Cit…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj komfortowy i nowoczesny apartament z 2 sypialniami z basenem do wynajęcia w Siem Reap…
$530
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały luksusowy apartament z dwoma sypialniami, położony w prestiżowym Sala Kamreuk …
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj cechę współczesnego życia w samym sercu Siem Reap, Kambodża, z tym wyśmienitym 1-poko…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Krous, Kambodża
Condo
Krous, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten apartament 33sqm posiada 1 sypialnię i 1 łazienkę, która obejmuje otwartą kuchnię / salo…
$200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
W Siem Reap jest do wynajęcia nowy apartament z basenem z 1 sypialnią. Ten nowoczesny aparta…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Siem Reap, Kambodża
Condo
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Stylowy apartament w tętniącej życiem gminie Svay Dangkum w Siem Reap City. Ta nowoczesna je…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przytulny apartament z dwoma sypialniami do wynajęcia w pobliżu Angkor Supermarket w Sva…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się