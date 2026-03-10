Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Siem Reap Municipality, Kambodża

Nieruchomości komercyjne 23 m² w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Siem Reap, Kambodża
Powierzchnia 23 m²
Powierzchnia biurowa do wynajęcia w Svay Dankum obszarze, w pełni umeblowane i gotowe do uży…
$780
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Piętro 4
Wyobraź sobie wynajęcie wszechstronnego sklepu w samym sercu Siem Reap, Kambodża, oferując e…
$950
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Ten komercyjny budynek w samym sercu Siem Reap City jest dostępny do wynajęcia na 1500 dolar…
$1,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Ten budynek apartamentowy w kształcie litery L jest dostępny do wynajęcia, oferując łącznie …
$2,200
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 25
Sypialnie 25
Liczba łazienek 30
Piętro 5
Wyobraźcie sobie wejście w świat wyrafinowanego luksusu i niezrównanego komfortu w Siem Reap…
$7,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 11
Piętro 3
Ten piękny hotel butikowy z 10 sypialniami jest teraz dostępny na sprzedaż i działa jako uda…
$2,800
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Piętro 3
Uchwycić dużą uwagę ruchu w tętniącej życiem dzielnicy Siem Reap Riverside z tym dowodzącym …
$8,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odblokuj potencjał Twojej firmy z tej strategicznie zlokalizowany sklep w Borey Angkor Palac…
$125,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Liczba łazienek 1
Idealne środowisko dla Twojej firmy z naszą premium 80m powierzchni biurowej znajduje się w …
$700
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Dzięki powierzchni biurowej o powierzchni 70m2 dostosowanej do Państwa potrzeb, oferującej i…
$700
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 13
Sypialnie 13
Liczba łazienek 15
Ten 13-pokojowy hotel do wynajęcia w Svay Dangkum obszarze Siem Reap City jest fantastyczną …
$2,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Ten uroczy drewniany lokal handlowy, położony zaledwie 5 minut od Starego Rynku i ulicy Pub …
$1,800
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 24
Sypialnie 24
24-pokojowy budynek szkoły jest dostępny do wynajęcia w Sali Kamraeuk, Siem Reap - idealne m…
$1,800
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ta nieruchomość handlowa znajduje się wzdłuż tętniącej życiem Riverside Road w Siem Reap, of…
$1,200
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Piętro 3
Przedstawiamy rzadki klejnot w samym sercu miasta - rozrzucający się sklep do wynajęcia z im…
$700
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 36
Sypialnie 36
Liczba łazienek 40
Ten w pełni umeblowany 36-pokojowy butik do wynajęcia w Siem Reap, położony w tętniącej życi…
$7,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Piętro 2
Ta komercyjna przestrzeń do wynajęcia znajduje się na głównej drodze w Gminie Sra Ngae, Siem…
$600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Piętro 3
Ten sklep znajduje się w tętniącej życiem gminie Svay Dangkum w Siem Reap City. Ten przestro…
$1,600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Poznaj przytulne miejsce do wynajęcia w Siem Reap za 350 dolarów miesięcznie. Ten uroczy zak…
$350
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 17 m² w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Siem Reap, Kambodża
Powierzchnia 17 m²
Powierzchnia biurowa do wynajęcia w Svay Dankum obszarze, w pełni umeblowane i gotowe do uży…
$600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Do wynajęcia jest przestrzeń komercyjna znajduje się na National Road 06 w Svay Dankum obsza…
$5,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 15
Sypialnie 15
Liczba łazienek 17
Piętro 3
Poznaj ten wspaniały budynek biznesowy dostępny do wynajęcia w obszarze Sala Kamreauk. Ta ni…
$2,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 22
20-pokojowy hotel z basenem jest do wynajęcia w Sala Kamreuk, Siem Reap. Ten dobrze utrzyman…
$3,200
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Ten komercyjny budynek w samym sercu Siem Reap City jest dostępny do wynajęcia na 1500 dolar…
$1,600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 93 m² w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 93 m²
Siem Reap, Kambodża
Powierzchnia 93 m²
Rose Apple Square w Siem Reap oferuje nowoczesne pomieszczenia biurowe, które są idealne dla…
$1,395
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 15
Sypialnie 15
Liczba łazienek 17
Piętro 4
Ten atrakcyjny hotel butikowy do wynajęcia znajduje się w Gminie Kouk Chork, bardzo blisko K…
$3,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 16
Sypialnie 16
Liczba łazienek 18
16BR- Boutique jest wielką szansą dla każdego, kto chce rozpocząć działalność w Siem Reap. P…
$2,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Pokoje 24
Sypialnie 24
Liczba łazienek 26
Do wynajęcia w Svay Dankum, Siem Reap, jest luksusowy hotel przechwalając 24 pięknie zaproje…
$5,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Piętro 3
5-pokojowy sklep jest dostępny do wynajęcia w Siem Reap, idealny do życia i prowadzenia dzia…
$600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 26
Sypialnie 26
Liczba łazienek 28
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 3
Odkryj niezrównaną okazję z tym wspaniałym hotelem na sprzedaż i wynajem, zagnieżdżonym w sa…
$4,000
za miesiąc
