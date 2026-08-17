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Wynajem długoterminowy will w Mukh Kampul District, Kambodża

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Mukh Kampul District, Kambodża
Willa 4 pokoi
Mukh Kampul District, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Piętro 2
Odkryj komfortową rodzinę mieszkającą w tej eleganckiej Queen Villa w Borey Amory 7 Makara. …
$800
za miesiąc
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