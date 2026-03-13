Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Mukh Kampul District, Kambodża

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Preaek Anhchan, Kambodża
Dom 4 pokoi
Preaek Anhchan, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 3
Ten oszałamiający kąt połączony dom oferuje idealne połączenie prywatności i dodatkowej prze…
$96,000
