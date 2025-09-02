Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Kien Svay District
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Kien Svay District, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Kien Svay District, Kambodża
Willa
Kien Svay District, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Italian- Style Riverfront Villa na rzece Mekong600 m2 Luksusowe Residence z dodatkowym Guest…
$790,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się