  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Khan Toul Kork, Kambodża

1 obiekt total found
Willa w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
De Castle Noblesse – Modern Elegance in Phnom Penh De Castle Noblesse presents a rare opport…
$285,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
