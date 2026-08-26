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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Khan Toul Kork, Kambodża

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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodża
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 37/47
WIĘCEJ DOMU NA PIENIĘDZE - TRZY SYPIALNIA DUPLEX W TOUL KORKTime Square 7 oferuje inną propo…
$189 000
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