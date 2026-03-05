Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Khan Toul Kork, Kambodża

4 obiekty total found
Condo 1 pokój w Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5
UK 618 Budynek jest nowoczesnym budynkiem mieszkalnym znajduje się w tętniącej życiem dzieln…
$42,000
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 27
Time Square 3 oferuje nowoczesny i bezproblemowy styl życia w samym sercu Boeng Kak I, Toul …
$198,000
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 27
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta trzypokojowa je…
$198,000
Zostaw prośbę
AuraAura
Condo 1 pokój w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 6
Nowoczesne 1-łóżko, 1-wanna apartament na sprzedaż w Tuol Kouk, Phnom Penh zaledwie kilka mi…
$58,000
Zostaw prośbę
