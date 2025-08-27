Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Sen Sok
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Khan Sen Sok, Kambodża

Condo Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Kwadrat czasu 8 - Nowoczesne Miasto w sercu Phnom PenhMegakim World Corp. z dumą wprowadza T…
$227,800
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Kwadrat czasu 8 - Nowoczesne Miasto w sercu Phnom PenhMegakim World Corp. z dumą wprowadza T…
$227,800
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Kwadrat czasu 8 - Nowoczesne Miasto w sercu Phnom PenhMegakim World Corp. z dumą wprowadza T…
$227,800
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się