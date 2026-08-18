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Wynajem długoterminowy will w Khan Pou Senchey, Kambodża

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Khan Pou Senchey, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Pou Senchey, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 588 m²
Piętro 3
Doświadcz komfortowego mieszkania w tym dużym 3-piętrowym willi do wynajęcia w Pur Senchey. …
$880
za miesiąc
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