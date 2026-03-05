Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Pou Senchey
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Condo

Wynajem długoterminowy kondominium w Khan Pou Senchey, Kambodża

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Condo
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 74
Ten Property oferuje wyrafinowany styl życia miejskiego z doskonałą równowagą komfortu i wyr…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się