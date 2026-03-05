Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Pou Senchey
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Pou Senchey, Kambodża

Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 200 m² w Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 1 200 m²
Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodża
Powierzchnia 1 200 m²
Piętro 1
Ten magazyn jest strategicznie położony wzdłuż drogi krajowej 3, oferując doskonałą dostępno…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 201 m² w Sangkat Kakab 2, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 201 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 201 m²
Piętro 3
Ten trzypiętrowy sklep w Chip Mong Pochentong oferuje wszechstronny układ nadaje się zarówno…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 5 945 m² w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 5 945 m²
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Powierzchnia 5 945 m²
Nowoczesny budynek biurowy jest teraz dostępny do wynajęcia na parterze w Sangkat Kakab 2, o…
$8
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się