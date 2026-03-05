Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Daun Penh
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Khan Daun Penh, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Willa 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 377 m²
Piętro 1
Ta elegancka willa do wynajęcia w Khan Daun Penh oferuje mieszankę komfortu i wygody, co czy…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Willa 10 pokojów
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 525 m²
Piętro 2
Ta znakomita willa do wynajęcia w Khan Duan Penh oferuje 10 przestronnych sypialni i 12 nowo…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się