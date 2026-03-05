Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Daun Penh
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w Khan Daun Penh, Kambodża

Kawalerka 1 pokój w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 20
"Jeśli szukasz ładne mieszkanie studio w najlepszym miejscu, sprawdź widok na miasto w Boeun…
$450
za miesiąc
