  2. Kambodża
  3. Khan Daun Penh
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Daun Penh, Kambodża

8 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Expansive Retail Space in Central Doun Penh Prime Doun Penh Shop for Rent! Ogromny 16m Front…
$2,300
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ten 15m × 16m corner- lot shophouse jest prawdziwym blue- chip komercyjnych aktywów znajdują…
$4,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 490 m² w Khan Daun Penh, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 490 m²
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 490 m²
Piętro 3
Ten przestronny 490mkw narożnik detaliczny na trzecim piętrze Exchange Square oferuje doskon…
$15
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 16 m² w Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 16 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 16 m²
Piętro 11
Przekształcić otoczenie biznesowe z nowoczesną i dobrze zlokalizowaną przestrzeń biurową ofe…
$416
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Piętro 2
Ten sklep do wynajęcia znajduje się strategicznie w Ou Russey wzdłuż Monivong Boulevard, jed…
$9,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Piętro 3
Jest to doskonała okazja, aby zapewnić wspaniały trzypiętrowy komercyjny nieruchomości, chwa…
$2,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 91 m² w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 91 m²
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Powierzchnia 91 m²
Położony w samym sercu Daun Penh, Premium klasy A Office Space oferuje nowoczesne udogodnien…
$28
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 170 m² w Khan Daun Penh, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2
Położony na drugim piętrze Exchange Square, ta przestrzeń detaliczna oferuje nowoczesne, wys…
$10
za miesiąc
