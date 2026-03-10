Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kambodża
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Khan Chroy Changvar, Kambodża

6 obiektów total found
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 8
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w Chryy Changvar, jednym z najbardziej prestiżowych obs…
$309,265
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 20
W pełni umeblowane jednopokojowe mieszkanie na 20. piętrze The Vincent Condo w Chroy Changva…
$62,000
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 11
Położony w Sangkat Chouy Changva, ten nowoczesny 2-pokojowe condominium oferuje wygodne 100 …
$140,000
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 15
Ten 64 m2 condominium w Khan Chroy Chongvar oferuje komfortową i nowoczesną przestrzeń życio…
$85,000
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 13
Położony w samym sercu Chryy Changvar, te 3-pokojowe apartamenty (Typ 3X) oferują mieszankę …
$371,327
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Piętro 7
Położony w samym sercu Chryy Changvar, te 3-pokojowe apartamenty (Typ 3A) oferują mieszankę …
$448,360
Zostaw prośbę
