  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Khan Chbar Ampov, Kambodża

5 obiektów total found
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 26
Oszałamiająca 2- Sypialnia Luxury Condo z widokiem na rzekę w sercu stolicy Koh Pich. Jednos…
$153,318
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 1 pokój
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
To w pełni wyposażone studio w Koh Norea, Phnom Penh jest oferowany na sprzedaż za $65,000, …
$59,000
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Piętro 10
Zabezpieczyć atut premium w Phnom Penh najbardziej prestiżowym "Satellite City" z tym w pełn…
$72,000
Zostaw prośbę
AuraAura
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 26
Doświadcz nowoczesnej rzeki mieszkającej z tą elegancką jednostką w Vue Aston, jednym z najb…
$175,000
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 1 pokój
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 18
Ten wyrafinowany apartament Studio oferuje doskonałe życie miejskie z jasnym, niezakłóconym …
$75,000
Zostaw prośbę
