Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Khan Chamkar Mon, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 268 m²
Piętro 2
Położony w bezpiecznym i prestiżowym Bassac Garden City, ta urocza willa stanowi wyjątkową o…
$989,000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 211 m²
Piętro 2
Ten wyjątkowy obiekt jest strategicznie położony w prestiżowej dzielnicy Khan Chamkarmon, be…
$1,06M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się