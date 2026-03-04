Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 12 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 12 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 570 m²
Piętro 2
Położony w prestiżowej dzielnicy Boeung Keng Kang 1, ta rozległa willa obejmuje 570m ² ziemi…
$4,56M
Zostaw prośbę
Willa w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 648 m²
Ta najlepsza dzia ³ ka jest strategicznie zlokalizowana w samym sercu BKK1, najbardziej pres…
$5,51M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się