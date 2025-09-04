Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

Penthouse w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Penthouse
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Zaprojektuj swój wymarzony apartament w La Vista Jeden, Phnom PenhCzy kiedykolwiek wyobrażał…
$757,500
Zostaw prośbę


Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
