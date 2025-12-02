Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khaet Preah Sihanouk
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Khaet Preah Sihanouk, Kambodża

Sihanoukville
17
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 9
Pierwsza linia Zatoki Tajlandzkiej. Minimalny pierwszy telefon. Długie opóźnienie. Na hipote…
$99,763
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6
Warsztaty przeciwpożarowe! 🔥 Zacznij sprzedawać na pierwszej linii OKEAHA. BXOD W KAMBOJU OT…
$51,049
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Khaet Preah Sihanouk.

condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Khaet Preah Sihanouk, Kambodża

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się