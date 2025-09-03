Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Pomorie
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Pomorie, Bułgaria

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec w Poroy, Bułgaria
Szeregowiec
Poroy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy dwupiętrowy dom na sprzedaż w miejscowości Poroy w regionie Burga…
$79,727
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pomorie, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się