  2. Białoruś
  3. Zukouscynski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zukouscynski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Giezgały, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Giezgały, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/5
2k mieszkanie z renowacją w malowniczej agro-miejscowości Gezgali (Dyatlovsky powiat). Apart…
$13,900
Parametry nieruchomości w Zukouscynski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
