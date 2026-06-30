Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Volnauski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Volnauski sielski Saviet, Białoruś

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Czernichowo Dolne, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Czernichowo Dolne, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/1
3- pokojowe mieszkanie 83,1 m2 w domu typu domek w Niżnym Chernikhovo! 25 km od Baranovichi!…
$11,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Volnauski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się