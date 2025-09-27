Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Lokale Biurowe w Witebsk, Białoruś

nieruchomości komercyjne
8
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 1 580 m² w Witebsk, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 1 580 m²
Witebsk, Białoruś
Powierzchnia 1 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks medyczny na sprzedaż. Kompleks składa się z: 6 budynków o łącznej powierzchni - 157…
$250,000
