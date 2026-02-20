Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Cierachouski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cierachouski sielski Saviet, Białoruś

Mieszkanie 3 pokoi w Terechówka, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Terechówka, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
Trzypokojowe mieszkanie w samym sercu Terekhovki. Mieszkanie jest w dobrym stanie, podwójne …
$20,339
