Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Svabski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Ogród

Dom wolnostojący z ogrodem na sprzedaż w Svabski sielski Saviet, Białoruś

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Svabski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Svabski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 734 m²
Inwestycje w komfort i stabilne dochody ❤️ Domek z komunikacją i fundamentem dla pensjonatu …
$80,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Dom wolnostojący w Svabski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Svabski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 734 m²
Trzypoziomowy domek premium ❤️ Unikalny domek trzypoziomowy dla życia w kraju i dochodowy bi…
$900,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Svabski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się