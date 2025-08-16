Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Stajkauski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Stajkauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Stajkauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Stajkauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Na sprzedaż dom na poddaszu w dzielnicy Ivatsewichsky, D.Bych. Dzia? ka 16,5 akrów jest oszl…
$8,500
Parametry nieruchomości w Stajkauski sielski Saviet, Białoruś

