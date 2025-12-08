Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Skidel
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Skidel, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 545 m² w Skidel, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 545 m²
Skidel, Białoruś
Powierzchnia 545 m²
Liczba kondygnacji 2
$180,000
