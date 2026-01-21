Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Sarsunski sielski Saviet
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sarsunski sielski Saviet, Białoruś

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 786 m² w Nowy Dwór, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 786 m²
Nowy Dwór, Białoruś
Pokoje 43
Powierzchnia 786 m²
Liczba kondygnacji 2
$290,000
Zostaw prośbę
