Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Soligorsk
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Soligorsk, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Soligorsk, Białoruś
Dom
Soligorsk, Białoruś
Powierzchnia 137 m²
Duży dom z ogrodem, ogrodem, rosyjskim piecem i wszelką komunikacją ❤️ Przestrzeń, tradycje …
$87,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Soligorsk, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się