Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Rudnianski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Rudnianski sielski Saviet, Białoruś

;
1 obiekt total found
Dom w Rudnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rudnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 196 m²
Na sprzedaż niezawodny, przestronny i w pełni gotowy do życia dom w dzielnicy Cherven. Budow…
$82,985
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rudnianski sielski Saviet, Białoruś

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się