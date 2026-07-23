Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Rzeczyca
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Rzeczyca, Białoruś

;
nieruchomości komercyjne
7
Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 308 m² w Rzeczyca, Białoruś
Lokale gastronomiczne 308 m²
Rzeczyca, Białoruś
Powierzchnia 308 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż kawiarni w dogodnej lokalizacjiAdres: Gomel region, Rechitsky district, Rechitsa, K…
$189,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się