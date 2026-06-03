Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Rzeczyca
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rzeczyca, Białoruś

;
2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 344 m² w Rzeczyca, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 344 m²
Rzeczyca, Białoruś
Powierzchnia 344 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż budynku (zakończony biznes z wysokim zwrotem)Adres: Rechitsa, St. Sydko, 27APowierz…
$337,931
VAT
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 856 m² w Rzeczyca, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 856 m²
Rzeczyca, Białoruś
Pokoje 10
Powierzchnia 856 m²
Piętro 1/3
Oferujemy Państwu oddzielone niedokończone mothballed budynek stolicy znajduje się pod adres…
$295,000
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się