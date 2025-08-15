Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Palonkauski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Palonkauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Połonka, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Połonka, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/1
Bargain! Doskonała opcja na wakacje, ale można również rozważyć pobyt stały! Apartament znaj…
$7,800
Parametry nieruchomości w Palonkauski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
